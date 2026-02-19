PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 41-Jähriger will Supermarktparkplatz nicht verlassen

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwochnachmittag im Gersweilerweg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 41-Jährige lag in der Einfahrt eines Supermarktes und war nicht in der Lage sich dort wegzubewegen. Gegenüber des Rettungsdienstes verhielt er sich aggressiv, sodass diese um Unterstützung durch die Polizei baten. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten war er wenig kompromissbereit und ignorierte den ausgesprochenen Platzverweis. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Taschenmesser sichergestellt. Im Anschluss nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,84 Promille zeigte, konnte der Mann dann wieder gehen. |elz/laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:07

    POL-PDKL: Schlägerei am Fackelrondell

    Kaiserslautern (ots) - Eine Auseinandersetzung in der Innenstadt hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Anrufer meldete einen Streit zwischen zwei jungen Männern. Die beiden gerieten vor einem Supermarkt am Fackelrondell aneinander. Dabei soll der 17-Jährige eine Machete aus seinem Rucksack gezogen und seinem Gegenüber damit gedroht haben, ihn zu verletzen. Zeugen beobachteten, wie er die Waffe ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:31

    POL-PDKL: Mit Tasse zugeschlagen

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Klosterstraße vor einer Kirche zu einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 53-jähriger Mann einem 46-jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend nahm er eine Porzellantasse und schlug damit mehrmals auf den Kopf des Geschädigten ein. Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer erhielt einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren