Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 41-Jähriger will Supermarktparkplatz nicht verlassen

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwochnachmittag im Gersweilerweg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 41-Jährige lag in der Einfahrt eines Supermarktes und war nicht in der Lage sich dort wegzubewegen. Gegenüber des Rettungsdienstes verhielt er sich aggressiv, sodass diese um Unterstützung durch die Polizei baten. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten war er wenig kompromissbereit und ignorierte den ausgesprochenen Platzverweis. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Taschenmesser sichergestellt. Im Anschluss nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,84 Promille zeigte, konnte der Mann dann wieder gehen. |elz/laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell