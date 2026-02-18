PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kängurus ausgebüxt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmorgen mussten Einsatzkräfte der Polizei Kaiserslautern ausrücken, weil mehrere Verkehrsteilnehmer ein Känguru auf der Hauptstraße gesichtet hatten. Wie sich herausstellte, waren mehrere Kängurus von einer Farm ausgebüxt. Ein entwurzelter Baum hatte eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht. Die Beuteltiere konnten bis auf ein Känguru wieder eingefangen werden. Zuletzt wurde das fehlende Tier zwischen Otterbach und Morlautern gesehen. Sollte Ihnen das Känguru auffallen, versuchen Sie bitte nicht, es einzufangen! Verständigen Sie das Ordnungsamt der VG Otterbach/Otterberg unter der Telefonnummer 06301 607-212. |elz

