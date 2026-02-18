Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Tasse zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Klosterstraße vor einer Kirche zu einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 53-jähriger Mann einem 46-jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend nahm er eine Porzellantasse und schlug damit mehrmals auf den Kopf des Geschädigten ein. Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer erhielt einen Platzverweis, dem er nachkam. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Tat erheblich alkoholisiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. |elz

