POL-PDKL: Schlägerei am Fackelrondell

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung in der Innenstadt hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Anrufer meldete einen Streit zwischen zwei jungen Männern. Die beiden gerieten vor einem Supermarkt am Fackelrondell aneinander. Dabei soll der 17-Jährige eine Machete aus seinem Rucksack gezogen und seinem Gegenüber damit gedroht haben, ihn zu verletzen. Zeugen beobachteten, wie er die Waffe weglegte und mit den Fäusten auf seinen Kontrahenten losging. Er schlug den 24-Jährigen zu Boden, ergriff aber vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht, ebenso wie der Geschädigte. Nur ein paar Stunden später geriet der 17-Jährige mit zwei Begleitern in einem Einkaufszentrum erneut in einen gewaltsamen Konflikt. Die drei legten sich mit einer zwölfköpfigen Gruppe an, die zum Bekanntenkreis des 24-Jährigen gehört. Dabei wurden teilweise auch Flaschen geworfen. Anschließend versuchten alle Beteiligten zu fliehen. Die Polizei konnte den Streit beenden und den 17-Jährigen sowie seine beiden 18-jährigen Begleiter in Gewahrsam nehmen. Die Machete ist nicht aufgefunden worden. Der 17-Jährige gab an, sie gehöre einem Freund. Die drei jungen Männer müssen sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

