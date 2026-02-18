Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Ländelstraße

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagmittag eine Schlägerei in der Ländelstraße gemeldet. Laut Mitteilung wären mehrere Personen beteiligt gewesen. Die eingesetzten Kräfte trafen vor Ort nur eine Zeugin an. Nach ihren Angaben war eine Gruppe von zwei Frauen und einem Mann mit zwei weiteren Männern in Streit geraten. Dabei hätten die zwei Männer, den Begleiter der Frauen zu Boden gerissen und mit Schlägen traktiert. Im Anschluss wären sie in Richtung Gaustraße geflüchtet. Auch die andere Gruppe entfernte sich nach der Auseinandersetzung. Einer der beiden Angreifer trug eine Jacke mit Camouflage-Muster und hatte kurze Haare. Der andere trug eine schwarze Jacke und hatte einen Vokuhila.

Der Mann, der mit den zwei Frauen unterwegs war, trug einen schwarzen Pullover und hatte kurze Haare. Eine der Frauen hatte lange Haare und führte einen Kinderwagen mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell