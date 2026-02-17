Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 73-Jähriger verursacht Unfallserie - Führerschein sichergestellt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Montag in Fischbach und auf der Strecke nach Enkenbach-Alsenborn eine Serie von Unfällen verursacht. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigte der Mann eine Verkehrsinsel, streifte eine Schutzplanke und geriet so gefährlich in den Gegenverkehr, dass ein Bus ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Seat des Rentners zu verhindern. Am Verkehrskreisel nach Alsenborn nahm der Senior die falsche Ausfahrt und kollidierte frontal mit einem BMW. Der 73-Jährige und die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht derzeit von einer medizinischen Ursache für die Fahruntüchtigkeit des Rentners aus und stellte seinen Führerschein sicher. Die Ermittlungen dauern an. Nach dem Unfall waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 18.000 Euro.

Zeugen, denen zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr der silbergraue Seat Ibiza aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

