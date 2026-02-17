PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall in Otterbach: Fahrzeug gerät in Brand
Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montag, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Konrad-Adenauer-Straße ein Auffahrunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr einem 39-jährigen Mann auf, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall geriet der Pkw der Frau in Brand. Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr Otterbach löschten das Feuer umgehend. Die 30-Jährige blieb unverletzt, der 39-Jährige klagte über Schmerzen und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 20.000 Euro. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

