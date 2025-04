Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - Einbruch in Sportgeschäft (03.04.2025)

Villingendorf (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist in ein Sportgeschäft in der Hochwaldstraße eingebrochen worden.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten in den Geschäftsräumen mehrere Kartons mit Sportbekleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro. An der beschädigten Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Hochwaldstraße nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 entgegen.

