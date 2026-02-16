Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuglack zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise zu einer Autofahrerin

Kaiserslautern (ots)

Ein blauer Audi A 5 ist am Samstagabend in der Kanalstraße beschädigt worden. Der Wagen parkte zwischen 20:25 Uhr und 21:30 Uhr in der Nähe einer Bankfiliale. Der Fahrer gab an, zuvor Streit mit einer anderen Autofahrerin um den Parkplatz gehabt zu haben. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen diesem Disput und dem entstandenen Kratzer an seinem Fahrzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur unbekannten Autofahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell