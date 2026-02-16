PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuglack zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise zu einer Autofahrerin

Kaiserslautern (ots)

Ein blauer Audi A 5 ist am Samstagabend in der Kanalstraße beschädigt worden. Der Wagen parkte zwischen 20:25 Uhr und 21:30 Uhr in der Nähe einer Bankfiliale. Der Fahrer gab an, zuvor Streit mit einer anderen Autofahrerin um den Parkplatz gehabt zu haben. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen diesem Disput und dem entstandenen Kratzer an seinem Fahrzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur unbekannten Autofahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 16:45

    POL-PDKL: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

    Kaiserslautern (ots) - Bei regnerischem Wetter erlebten die Zuschauer am Samstagnachmittag ein ereignisreiches Fußballspiel auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern gewann denkbar knapp mit 1:0. Insgesamt verfolgten 41.145 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 600 Gästefans aus dem Frankenland. Die An- und Abreise der Fans verlief nahezu reibungslos. Kleinere ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:01

    POL-PDKL: Rassistische Beleidigung und versuchte Körperverletzung

    Kaiserslautern (ots) - Am heutigen Freitag (13. Februar 2026) kam es in einem Telefongeschäft in der Innenstadt zu einem körperlichen Angriff gegen einen Mitarbeiter. Während eines Kundengesprächs echauffierten sich zwei weitere anwesende Kunden über die Wartezeit. Im Verlauf des darauffolgenden Streitgesprächs soll eine 39-Jährige den Mitarbeiter mit einem rassistischen Ausdruck beleidigt haben. Der Angestellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren