Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

Bei regnerischem Wetter erlebten die Zuschauer am Samstagnachmittag ein ereignisreiches Fußballspiel auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern gewann denkbar knapp mit 1:0. Insgesamt verfolgten 41.145 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 600 Gästefans aus dem Frankenland. Die An- und Abreise der Fans verlief nahezu reibungslos. Kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, sowie des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen schönen Samstagabend.|pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell