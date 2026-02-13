Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbörse gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmittag beklauten Unbekannte eine 85-Jährige. Die Frau war in einem Haushaltswarengeschäft in der Kerststraße mit ihrem Einkauf beschäftigt, als die Diebe ihr das Portemonnaie entwendeten. Darin befanden sich laut den Angaben der Bestohlenen rund 60 Euro Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Hinweise auf die Täter konnte die 85-Jährige nicht geben, ihr war niemand aufgefallen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

