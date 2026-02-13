Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rassistische Beleidigung und versuchte Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Freitag (13. Februar 2026) kam es in einem Telefongeschäft in der Innenstadt zu einem körperlichen Angriff gegen einen Mitarbeiter.

Während eines Kundengesprächs echauffierten sich zwei weitere anwesende Kunden über die Wartezeit. Im Verlauf des darauffolgenden Streitgesprächs soll eine 39-Jährige den Mitarbeiter mit einem rassistischen Ausdruck beleidigt haben. Der Angestellte forderte die beiden Kunden daraufhin auf, die Filiale zu verlassen. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, drängte er die Frau in Richtung Ausgangstür. Der Ehemann der 39-Jährigen holte daraufhin zu einem Faustschlag gegen den Mitarbeiter aus, dem dieser nur knapp ausweichen konnte. Dem Paar wurde jetzt ein Hausverbot erteilt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung auf. Die 39-Jährige und ihr Begleiter blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

