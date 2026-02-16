PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Landstraße zeitweise gesperrt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Landstraße zwischen Mackenbach und Weilerbach kam es am frühen Montagmorgen (16.02.2026) gegen 4:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geriet ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Citroën aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Der 19-Jährige und ein 53-jähriger Insasse des Opel erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Landstraße für über drei Stunden vollständig gesperrt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

