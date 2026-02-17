PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend ist ein alkoholisierter Fahrradfahrer in der Richard-Wagner-Straße zwischen Staubörnchenstraße und Rosenstraße gestürzt. Da der 41-Jährige widersprüchliche Angaben zum Hergang machte, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall gegen 22:30 Uhr beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Beamten zu wenden. Der Mann klagte nach dem Sturz über Schmerzen und wurde vorsorglich von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

