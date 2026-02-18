Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fußgänger angefahren
Kaiserslautern (ots)
Ein Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in der Gaustraße von einem Auto angefahren worden. Der 22-jährige Mann wollte über einen Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein 66-jähriger Fahrer eines BMWs, der auf der Gaustraße unterwegs war, achtete nicht auf den Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Schmerzen an der linken Seite. Eine Behandlung durch einen Rettungsdienst lehnte er ab. Am Pkw entstand kein Sachschaden. |elz
