Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in der Gaustraße von einem Auto angefahren worden. Der 22-jährige Mann wollte über einen Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein 66-jähriger Fahrer eines BMWs, der auf der Gaustraße unterwegs war, achtete nicht auf den Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Schmerzen an der linken Seite. Eine Behandlung durch einen Rettungsdienst lehnte er ab. Am Pkw entstand kein Sachschaden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell