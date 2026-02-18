PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in der Gaustraße von einem Auto angefahren worden. Der 22-jährige Mann wollte über einen Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein 66-jähriger Fahrer eines BMWs, der auf der Gaustraße unterwegs war, achtete nicht auf den Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Schmerzen an der linken Seite. Eine Behandlung durch einen Rettungsdienst lehnte er ab. Am Pkw entstand kein Sachschaden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren