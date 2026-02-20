Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei in der Nacht zu Freitag in den Geranienweg ausgerückt. Der 38-jährige Mann schrie auf der Straße herum und störte damit die Nachtruhe der Anwohner. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und beleidigte sie mehrfach. Dem erteilten Platzverweis kam der 38-Jährige nicht nach, so dass die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Nach der Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, blieb der Mann dort bis zum nächsten Morgen. |elz

