Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam
Kaiserslautern (ots)
Wegen eines Randalierers ist die Polizei in der Nacht zu Freitag in den Geranienweg ausgerückt. Der 38-jährige Mann schrie auf der Straße herum und störte damit die Nachtruhe der Anwohner. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und beleidigte sie mehrfach. Dem erteilten Platzverweis kam der 38-Jährige nicht nach, so dass die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Nach der Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, blieb der Mann dort bis zum nächsten Morgen. |elz
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell