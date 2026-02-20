Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoaufbrecher auf frischer Tat geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Autoaufbrecher geschnappt. Dem Zeugen war gegen 18:30 Uhr eine Person am Stiftsplatz aufgefallen, die ein geparktes Auto durchsuchte. Als er den Mann ansprach, versuchte dieser sich zunächst herauszureden und lief dann davon.

Kurze Zeit später trafen die eingesetzten Beamten in der Nähe einen 21-jährigen Mann an, der auf die Beschreibung passte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem Kopfhörer, die, laut Zeugen, vermutlich aus dem Auto stammten. Nachdem seine Personalien festgestellt worden waren, wurde er aus der Kontrolle entlassen. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ermittelt. |elz

