Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Kaiserslautern- Otterbach (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: Die Ermittlungen zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, die sich bereits am Freitag, 13.02.2026, ereignet hat, dauern an. Die Beamten suchen nach Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können. Nach aktuellem Erkenntnisstand war ein 70-Jähriger am vergangenen Freitag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto von der Gartenschau in Richtung Otterbach zum Gewerbegebiet "Am Rambusch" unterwegs. Er erregte durch seine unsichere Fahrweise Aufmerksamkeit. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbergrauen Peugeot, der markante Aufkleber am Heck und der Front hat. Zudem weist das Fahrzeug mehrere Schäden auf. Die Polizei fragt: Wem ist der Peugeot aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Fahrweise des Seniors geben oder wurde gefährdet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern, Telefon 0631 369-14199, zu melden. |laa/erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell