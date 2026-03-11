LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug
Arnstadt (ots)
Unter anderem einen Werkzeugkoffer entwendeten Unbekannte aus einem in der Gothaer Straße geparkten Firmenfahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. März, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061048/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell