Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Arnstadt (ots)

Unter anderem einen Werkzeugkoffer entwendeten Unbekannte aus einem in der Gothaer Straße geparkten Firmenfahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. März, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061048/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

