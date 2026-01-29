PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrstündige Sperrung der A71 Richtung Schweinfurt nach Lkw-Unfall

Stadtilm (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 01:45 Uhr verunfallte ein Sattelzug kurz nach der Anschlussstelle Stadtilm auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Der 47-jährige rumänische Fahrzeugführer fuhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn auf. Da der Fahrer mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsbedingen die Auffahrt befuhr, verlor er die Kontrolle über das, mit 24 Tonnen Kabelrollen, vollgeladene Gespann. Dieses kippte in der Folge um und kam zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen zum Liegen. Der Kraftstofftank wurde bei dem Unfall beschädigt und der Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200.000 EUR.

Seit 02:50 Uhr ist die Richtungsfahrbahn Schweinfurt der Autobahn 71 sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Stadtilm voll gesperrt.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
MG
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

