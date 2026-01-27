PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: linker Fahrstreifen nach knapp 10 Stunden Vollsperrung geöffnet

A38 Höhe Heringen (ots)

Für fast 10 Stunden war die A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga voll gesperrt.

Grund dafür war ein schwerer Auffahrunfall, welcher sich in der Nacht ereignete.

Der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nahezu ungebremst auf einen Pannen-Lkw auf dem Standstreifen auf.

Dabei wurde der 33-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 50-jährige Fahrer des Pannen-Lkw blieb unverletzt.

Warum der junge Mann auf das stehende Fahrzeug auffuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Nach einer fast 10-stündigen Vollsperrung wurde der linke Fahrstreifen gegen 09:30 Uhr wieder geöffnet.

Der Verkehr rollt einspurig an der Unfallstelle vorbei. Aktuell gibt es keinen Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:56

    API-TH: Update zur Verkehrslage auf Thüringer Autobahnen nach Schneechaos

    Thüringer Autobahnen (ots) - Im Zeitraum von gestern Abend (18:00 Uhr) bis heute Mittag ereigneten sich 42 Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen. Bei allen Unfällen war unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Unfallursache. Ein örtlicher Schwerpunkt kann nicht festgelegt werden. So wie die Wetterfront über Thüringen zog, ereigneten sich ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 07:47

    API-TH: Der Winter hat die Thüringer Autobahnen fest im Griff!

    Hermsdorf (ots) - Mit Beginn der gestrigen Abendstunden setzte zunächst gefrierender Regen in Thüringen ein und führte zu spiegelglatten Fahrbahnen auf den Thüringer Autobahnen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Ab 22 Uhr wurde aus dem gefrierenden Regen flächendeckender Schneefall und es ereigneten sich wiederum zahlreiche Verkehrsunfälle. In der Summe ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:24

    API-TH: Sicher durch den Blitzer mit einer Blitzerwarnapp? (Aktualisiert)

    A4 Höhe Jena (ots) - Schnell von A nach B kommen und das am besten ohne ein Blitzerbild. Dieser Devise folgte auch ein 44-jähriger Autofahrer, welcher gestern Nachmittag auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs war. Nach dem Lobdeburgtunnel bei Jena ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h reguliert. Mit 180 km/h raste er über die Autobahn, bremste am aufgestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren