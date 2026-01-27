Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: linker Fahrstreifen nach knapp 10 Stunden Vollsperrung geöffnet

A38 Höhe Heringen (ots)

Für fast 10 Stunden war die A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga voll gesperrt.

Grund dafür war ein schwerer Auffahrunfall, welcher sich in der Nacht ereignete.

Der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nahezu ungebremst auf einen Pannen-Lkw auf dem Standstreifen auf.

Dabei wurde der 33-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 50-jährige Fahrer des Pannen-Lkw blieb unverletzt.

Warum der junge Mann auf das stehende Fahrzeug auffuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Nach einer fast 10-stündigen Vollsperrung wurde der linke Fahrstreifen gegen 09:30 Uhr wieder geöffnet.

Der Verkehr rollt einspurig an der Unfallstelle vorbei. Aktuell gibt es keinen Rückstau.

