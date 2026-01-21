Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sicher durch den Blitzer mit einer Blitzerwarnapp? (Aktualisiert)

A4 Höhe Jena (ots)

Schnell von A nach B kommen und das am besten ohne ein Blitzerbild. Dieser Devise folgte auch ein 44-jähriger Autofahrer, welcher gestern Nachmittag auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs war. Nach dem Lobdeburgtunnel bei Jena ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h reguliert. Mit 180 km/h raste er über die Autobahn, bremste am aufgestellten Blitzer kurz runter und gab danach wieder ordentlich Gas. Was er dabei jedoch nicht beachtete: Beamte der Autobahnpolizei folgten ihm unauffällig in einem zivilen Videomessfahrzeug.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde dem Mann jedoch nicht nur die überschrittene Geschwindigkeit vorgeworfen. Auch eine aktiv genutzte Blitzerwarnapp auf seinem Handy wurde ihm zum Verhängnis. Dies stellt ein Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung dar.

Der Fahrer zeigte sich einsichtig. Dennoch erwartet ihn nun ein Bußgeld von über 400 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot sowie 75 Euro Bußgeld und ein weiterer Punkt für das Nutzen der Blitzerwarnapp.

Das aktive Nutzen von Geräten oder Apps, welche vor Geschwindigkeitsmessungen warnen, ist verboten. Die genaue Regelung ist in § 23 Abs. 1c StVO zu finden.

Unangepasste Geschwindigkeit ist noch immer eine der häufigsten Unfallursachen auf Thüringer Autobahnen. Tragen Sie zur Verkehrssicherheit bei und halten Sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dann benötigen Sie keine App oder Geräte, welche Sie vor Blitzern warnen und es droht Ihnen keine Strafe.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell