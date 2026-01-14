Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: zwei Holzlaster kontrolliert - Vater und Sohn in zwei unabhängigen Verkehrskontrollen

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, fiel den Beamten der Autobahnpolizei ein Holztransport in Auge. Dieser war auf der A9 in Fahrtrichtung München unterwegs. Höhe Dittersdorf wurde der Holz-Laster kontrolliert.

Bei der anschließenden Verwiegung brachte das Gespann ein Gewicht von 45,4 Tonnen auf die Waage - mehr als 5 Tonnen zu schwer. Dem 65-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss das überflüssige Gewicht erst loswerden, bevor er seine Fahrt fortsetzen darf.

Ca. 45 Minuten später kontrollierte dasselbe Streifenteam einen zweiten Holzlaster - selber Ort, andere Zeit.

Auch der zweite Holztransport war mit 50,1 Tonnen eindeutig zu schwer. Dem 40-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt.

Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Beamten zufällig Vater und Sohn nacheinander kontrolliert hatten.

Für beide Männer endete die Fahrt Höhe Dittersdorf. Gemeinsam brachten sie eine Überladung von 15,5 Tonnen auf die Waage.

Zusammen mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 840 Euro zahlen.

Beide können die Fahrt erst fortsetzen, wenn das zulässige Gesamtgewicht ihrer Fahrzeuge eingehalten werden kann. Es wird also ein drittes Fahrzeug zum Umladen des Holzes benötigt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell