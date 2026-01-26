Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Der Winter hat die Thüringer Autobahnen fest im Griff!

Hermsdorf (ots)

Mit Beginn der gestrigen Abendstunden setzte zunächst gefrierender Regen in Thüringen ein und führte zu spiegelglatten Fahrbahnen auf den Thüringer Autobahnen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Ab 22 Uhr wurde aus dem gefrierenden Regen flächendeckender Schneefall und es ereigneten sich wiederum zahlreiche Verkehrsunfälle. In der Summe ereigneten sich seit gestern Abend bis jetzt 30 Verkehrunfälle. Bei vier Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt. In den anderen Fällen blieb es zum Glück bei Blechschäden.

Die Hauptunfallursache ist in den meisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Die Autobahnpolizei Thüringen bittet nochmals dringend die gefahrene Geschwindigkeit den äußeren Witterungsverhältnissen anzupassen. Es bleibt die ganze Woche winterlich mit Schneefall und demzufolge winterglatten Fahrbahnverhältnissen.

Es kommt aktuell zu zahlzeichen Verkehrsbehinderungen mit Stau und stockenden Verkehr. An Steigungen stehen Lkws zum Teil quer und blockieren die Fahrbahn.

