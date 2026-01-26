PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Der Winter hat die Thüringer Autobahnen fest im Griff!

Hermsdorf (ots)

Mit Beginn der gestrigen Abendstunden setzte zunächst gefrierender Regen in Thüringen ein und führte zu spiegelglatten Fahrbahnen auf den Thüringer Autobahnen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Ab 22 Uhr wurde aus dem gefrierenden Regen flächendeckender Schneefall und es ereigneten sich wiederum zahlreiche Verkehrsunfälle. In der Summe ereigneten sich seit gestern Abend bis jetzt 30 Verkehrunfälle. Bei vier Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt. In den anderen Fällen blieb es zum Glück bei Blechschäden.

Die Hauptunfallursache ist in den meisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Die Autobahnpolizei Thüringen bittet nochmals dringend die gefahrene Geschwindigkeit den äußeren Witterungsverhältnissen anzupassen. Es bleibt die ganze Woche winterlich mit Schneefall und demzufolge winterglatten Fahrbahnverhältnissen.

Es kommt aktuell zu zahlzeichen Verkehrsbehinderungen mit Stau und stockenden Verkehr. An Steigungen stehen Lkws zum Teil quer und blockieren die Fahrbahn.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:24

    API-TH: Sicher durch den Blitzer mit einer Blitzerwarnapp? (Aktualisiert)

    A4 Höhe Jena (ots) - Schnell von A nach B kommen und das am besten ohne ein Blitzerbild. Dieser Devise folgte auch ein 44-jähriger Autofahrer, welcher gestern Nachmittag auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs war. Nach dem Lobdeburgtunnel bei Jena ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h reguliert. Mit 180 km/h raste er über die Autobahn, bremste am aufgestellten ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:56

    API-TH: BMW fährt nahezu ungebremst auf Sattelzug auf

    A4 Höhe Ronneburg (ots) - Gestern Abend kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls war die betroffene Richtungsfahrbahn für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 23-jährige Fahrer eines BMWs nahezu ungebremst auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzuges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren