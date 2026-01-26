PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Update zur Verkehrslage auf Thüringer Autobahnen nach Schneechaos

Thüringer Autobahnen (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend (18:00 Uhr) bis heute Mittag ereigneten sich 42 Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen. Bei allen Unfällen war unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Unfallursache.

Ein örtlicher Schwerpunkt kann nicht festgelegt werden. So wie die Wetterfront über Thüringen zog, ereigneten sich bereichsweise die Verkehrsunfälle nacheinander.

Insgesamt wurden 7 Personen leicht verletzt.

Die bei allen Verkehrsunfällen entstandene Sachschadenshöhe wird auf knapp eine halbe Million Euro geschätzt.

Aktuell ist die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Arnstadt-Süd nach einem Verkehrsunfall nur einspurig befahrbar.

Außerdem staut es sich auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt an der Landesgrenze zu Hessen. Hier gab es bereits einen Verkehrsunfall im Rückstau zwischen einem Lkw und einem Transporter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Laufe des Tages wird es witterungsbedingt zu Verkehrsbehinderungen auf allen Autobahnen kommen.

Bitte fahren Sie weiterhin achtsam und vorsichtig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

