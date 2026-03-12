Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag kam es im Kreuzungsbereich der Wachsenburgallee und der Turnvater-Jahn-Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 65-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Wachsenburgallee stadteinwärts und musste an der roten Ampel auf Höhe der Turnvater-Jahn-Straße halten. Auf dem parallel verlaufenden Radweg hielt zur selben Zeit ein 18-jähriger Radfahrer. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete, setzte der Radfahrer seine Fahrt geradeaus fort. Die Mercedes-Fahrerin bog hingegen nach rechts in die Turnvater-Jahn-Straße ein und missachtete hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zur Kollision, infolgedessen der Radfahrer stürzte und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. (jb)

