LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Heute, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Goethestraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr kam vor Ort. Ursache für die Rauchmelderauslösung war nach derzeitigem Stand angebranntes Essen auf dem Herd. Der 64-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Es entstand kein Sachschaden. Die Wohnung war weiterhin bewohnbar. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

