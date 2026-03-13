LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Ein 37-jähriger Kia-Fahrer wurde gestern gegen 09.30 Uhr in der Straße des Friedens kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (ak)
