PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 57-Jähriger ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Am Auto des 57-Jährigen waren tatsächlich keine Kennzeichen angebracht. Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 57-Jährigen. Der 57-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße unterwegs. Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und einer 37-Jährigen in einer Wohnung in der Rathausstraße. Gegen 06.00 Uhr versuchte der 54-Jährige offenbar im Streit mit einem Messer auf die 37-Jährige einzuwirken. Die 37-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine Streife ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (04.03.2026) brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Blauen Kappe und in der Klinkertorstraße in der Nähe des Kriegerdenkmals Graffiti an. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren