Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 57-Jähriger ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Am Auto des 57-Jährigen waren tatsächlich keine Kennzeichen angebracht. Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 57-Jährigen. Der 57-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell