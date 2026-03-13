Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Turnvater-Jahn-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr heute im Zeitraum von 07.35 Uhr bis 08.50 Uhr mit seinem PKW gegen die Fahrertür eines geparkten VWs. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Der oder die Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung bekanntzugeben. Zeugen, die Angaben zu dem oder der Verursacherin machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0064044/2026) zu melden. (ak)

