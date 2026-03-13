Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 24-jährige Skoda-Fahrerin befuhr heute gegen 07.30 Uhr die Wechmaer Straße in Richtung Wechmar. Aufgrund tiefstehender Sonne wurde die Fahrzeugführerin nach eigenen Aussagen geblendet, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und überfuhr diese. Der Skoda kam im Straßengraben zum Liegen. Die 24-Jährige sowie die beiden mitfahrenden Kinder (1x w/7, 1x m/12) wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (ak)

