LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer
Ilmenau (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle Am Fridolin in Ilmenau bemerkten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau bei einem 28-jährigen Fahrradfahrer am Freitagabend gegen 21:30 Uhr starken Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,09 Promille. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)
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