LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Ilmenau (ots) - Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Christian-Füchsel-Straße in Ilmenau ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde durch den 26-jährigen Besitzer ordnungsgemäß an einen Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter haben das Schloss auf unbekannte Weise durchtrennt und das Fahrrad so entwenden können. Die ...

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