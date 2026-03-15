PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Ilmenau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle Am Fridolin in Ilmenau bemerkten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau bei einem 28-jährigen Fahrradfahrer am Freitagabend gegen 21:30 Uhr starken Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,09 Promille. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 02:05

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

    Ilmenau (ots) - Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Christian-Füchsel-Straße in Ilmenau ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde durch den 26-jährigen Besitzer ordnungsgemäß an einen Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter haben das Schloss auf unbekannte Weise durchtrennt und das Fahrrad so entwenden können. Die ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Waltershausen (Landkreis Gotha)) (ots) - Ein 43-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr gestern gegen 16:00 Uhr die B88 in Richtung Schwarzhausen. Aus ungeklärter Ursache kommt der Fahrzeugführer zunächst nach rechts auf die Bankette und fährt im weiteren Verlauf links in die Leitplanke. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Leitplanke entstehen unfallbedingte Sachschäden. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt. (pp) ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Turnvater-Jahn-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr heute im Zeitraum von 07.35 Uhr bis 08.50 Uhr mit seinem PKW gegen die Fahrertür eines geparkten VWs. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Der oder die Unbekannte verließ die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren