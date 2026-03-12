Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster Jeremy ISBERNER

Völklingen (ots)

Seit dem 09.03.2026, 20:00 Uhr, ist der 17-jährige Jeremy ISBERNER von zu Hause in Völklingen abgängig und wird seither vermisst. Jeremy ist ca. 185 bis 190 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat braunes lockiges Haar und trug zuletzt eine schwarze Hose, eine braune Weste und weiße Sneaker. Es ist nicht auszuschließen, dass ihm ein Leid zugestoßen sein könnte. Bei Hinweisen zum derzeitigen Aufenthaltsort des Jeremy bitte Nachricht an die Polizei in Völklingen oder jede andere Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell