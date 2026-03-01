PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VK: Diebstahl zum Nachteil eines 86-jährigen Mannes in der Innenstadt von Völklingen

Völklingen (ots)

Der Geschädigte 86-jährige besuchte am 26.02.2026 gegen 11:00 Uhr die Sparkassen Filiale in der Bismarckstraße in Völklingen. Hiernach begab er sich fußläufig durch die dort angrenzende Tiefgarage zu seinem Fahrzeug, wo ihn ein ihm unbekannter Mann ansprach. Im Zuge des Gesprächs bat der Unbekannte darum, Geld gewechselt zu haben. Nach einer circa fünfminütigen Diskussion nahm der gehbehinderte und auf zwei Krücken gehende 86-Jährige schließlich seinen Geldbeutel hervor. Dies nutzte der Täter, dem Geschädigten das darin befindliche Geld zu entwenden und anschließend in Richtung Bismarckstraße zu flüchten. Der Täter konnte von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden: -ca. 30-40 Jahre alt, -ca. 170 cm groß, -kräftige Statur, ähnlich eines Ringertyps, -kräftiges, volles Gesicht, -trug kurzgeschorenes und leicht schütteres, krauses, dunkelbraunes bis schwarzes Haar, -sprache eher fließendes deutsch mit osteuropäischem Akzent -bekleidet mit einem weinroten Pullover mit weißen Punkten auf der Vorderseite.

Der 86-jährige blieb infolge der Tat unverletzt. Der Ermittlungen dauern an. Wer Zeuge des Vorfalls wurde oder Hinweise auf den Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

