POL-VK: Trunkenheit im Verkehr
Riegelsberg (ots)
Am 15.02.2026, gegen 00:50 Uhr, wird über Notruf mitgeteilt, dass in Riegelsberg ein Pkw, Ford mit SB-Kreiskennzeichen, auffällig in Schlangenlinien die Hixberger Straße befährt. Durch das eingesetzte Kommando kann der Pkw schließlich vor einem Anwesen in der Jahnstraße parkend festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer kann schließlich an seinem Anwesen angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,1 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
