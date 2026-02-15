POL-VK: Trunkenheit im Verkehr
Riegelsberg (ots)
Am 14.02.2026, gegen 17:55 Uhr, wird ein Kommando hiesiger Dienststelle im Rahmen der Streifenfahrt auf einen Toyota mit NK-Kreiskennzeichen aufmerksam, der die Straße "Auf Birk" in auffälliger Fahrweise befährt und zuvor bereits über eine Rotlicht zeigende Ampel fährt. Im Rahmen der Kontrolle können bei dem 29-jährigen Fahrer aus Saarbrücken Hinweise auf den Konsum von Cannabis erlangt werden. Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell