Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Die Polizei Völklingen sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Illinger Straße in Heusweiler beobachtet haben. Demnach kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem Spiegel eines am Fahrbahn geparkten Pkws. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Saarbrücker Straße.

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

