POL-VK: Löschung der Vermisstenfahndung zur Auftragsnummer 5844839
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Der Aufenthaltsort der Vermissten 13-Jährigen Celine JIGA konnte ermittelt werden. Es wird um Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes gebeten.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell