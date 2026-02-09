Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Flucht nach Verkehrsunfall - Strommast beschädigt: Fahrzeug gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das im Hasebecker Weg am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 17 und 18 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat und anschließend einfach weitergefahren ist. Vermutlich handelt es sich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine, die auf dem Feldweg in Richtung "An der Haselbeke" unterwegs war. Das Fahrzeug beschädigte einen Strommasten, was zu einem Stromausfall in einigen Häusern führte. Statt anzuhalten und sich um den verursachten Verkehrsunfall zu kümmern, flüchtete die Person hinter dem Steuer. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin melden Sie bitte unter (05231) 6090 dem Verkehrskommissariat.

