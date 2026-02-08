Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und beleidigt sowie bedroht Unfallbeteiligte

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstagabend, den 07.02.2026, kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden.

Eine Frau teilte der Polizeiinspektion Völklingen mit, dass ihr ein Mann mit seinem PKW auf ihr Fahrzeug aufgefahren sei, während sie an einer rotlichtzeigenden Ampel gestanden habe. Zudem äußerte sie den Verdacht, dass der Unfallverursacher alkoholisiert sein könnte.

Ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen suchte die Unfallörtlichkeit auf und konnte beide Unfallbeteiligten antreffen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der Mann zeigte sich darüber verärgert, dass die Geschädigte die Polizei verständigt hatte, und beleidigte sowie bedrohte sie auch noch während der Anwesenheit der Polizeibeamten.

Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Mann erneut in seinem PKW angetroffen. Offenbar hatte er sich zwischenzeitlich einen Ersatzschlüssel beschafft. Eine Fahrt hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht angetreten. Zur Verhinderung einer weiteren Trunkenheitsfahrt wurde auch dieser Fahrzeugschlüssel anschließend sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell