Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brandstiftung an Pkw

Völklingen-Heidstock (ots)

Am Abend des 14.02.2026, gegen 18:15 Uhr, wurde in der Moselstraße / Burgstraße über Notruf ein brennender Pkw mit SB-Kreiskennzeichen gemeldet. Durch namentlich bekannte Zeugen konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Durch eine weitere Zeugin konnte angegeben werden, dass sie im Bereich der Reifen auf der Fahrerseite Licht gesehen habe. Bei einer näheren Nachschau habe sie die brennenden Reifen entdeckt und sofort den Notruf abgesetzt. Durch das aufnehmende Kommando konnten im Nachgang Spuren gesichert werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

