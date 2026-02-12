Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Pedelec

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.02.2026 um 10:15 Uhr wurde ein 54-Jähriger in der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser mit seinem Rad schwankte und beim Anhalten drohte umzufallen. Der Grund für das Verhalten des Mannes war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin stand. Hierzu räumte der Neustadter auch ein, dass er täglich Amphetamin seit circa 15 Jahren konsumieren würde. Aufgrund dessen wurde der 54-Jährige in hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Pedelec wurde an eine Bekannte übergeben. Nun kommen auf den Pedelec-Fahrer mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

