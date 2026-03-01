Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, kam es in der Völklinger Straße in 66346 Püttlingen gegen 00:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin kollidierte aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss mit ihrem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Beschuldigte von Beamten der Polizeiinspektion Völklingen unverletzt festgestellt werden. Der Beschuldigten wurde auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde ihre eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen von der Unfallörtlichkeit eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell