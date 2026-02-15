Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung der Straßenverkehrs

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am 14.02.2026, gegen 21:30 Uhr, wird über Notruf mitgeteilt, dass sich in der Sprenger Straße ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet habe. Durch das eingesetzte Kommando konnte vor Ort festgestellt werden, dass der unfallverursachende Pkw, Renault mit VK-Kreiskennzeichen, gegen zwei geparkte Fahrzeuge, Audi und Mercedes mit SB-Kreiskennzeichen, gestoßen ist. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin, 32 Jahre aus Saarbrücken, Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

