PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Püttlingen (ots)

Am Freitag, 06.03., gegen 07:06 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Pickard-/Ismertstraße in 66346 Püttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Ismertstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Pickardstraße in Fahrtrichtung Bengeser Str. Im Kreuzungsbereich zeigt eine Ampel Grünlicht für die Fahrzeugführerin, weshalb diese beabsichtigt die Kreuzung zu passieren. Beim Einfahren in die Kreuzung kommt es zur Kollision mit dem Radfahrer, da dieser die für ihn rot anzeigende Ampel missachtet. Dieser wird bei der Kollision verletzt und kommt mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 11:07

    POL-VK: Diebstahl zum Nachteil eines 86-jährigen Mannes in der Innenstadt von Völklingen

    Völklingen (ots) - Der Geschädigte 86-jährige besuchte am 26.02.2026 gegen 11:00 Uhr die Sparkassen Filiale in der Bismarckstraße in Völklingen. Hiernach begab er sich fußläufig durch die dort angrenzende Tiefgarage zu seinem Fahrzeug, wo ihn ein ihm unbekannter Mann ansprach. Im Zuge des Gesprächs bat der Unbekannte darum, Geld gewechselt zu haben. Nach einer ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:41

    POL-VK: Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung in Püttlingen

    Püttlingen (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026, kam es in der Völklinger Straße in 66346 Püttlingen gegen 00:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin kollidierte aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss mit ihrem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:57

    POL-VK: Gefährdung der Straßenverkehrs

    Püttlingen-Köllerbach (ots) - Am 14.02.2026, gegen 21:30 Uhr, wird über Notruf mitgeteilt, dass sich in der Sprenger Straße ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet habe. Durch das eingesetzte Kommando konnte vor Ort festgestellt werden, dass der unfallverursachende Pkw, Renault mit VK-Kreiskennzeichen, gegen zwei geparkte Fahrzeuge, Audi und Mercedes mit SB-Kreiskennzeichen, gestoßen ist. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren