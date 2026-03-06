Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Püttlingen (ots)

Am Freitag, 06.03., gegen 07:06 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Pickard-/Ismertstraße in 66346 Püttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Ismertstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Pickardstraße in Fahrtrichtung Bengeser Str. Im Kreuzungsbereich zeigt eine Ampel Grünlicht für die Fahrzeugführerin, weshalb diese beabsichtigt die Kreuzung zu passieren. Beim Einfahren in die Kreuzung kommt es zur Kollision mit dem Radfahrer, da dieser die für ihn rot anzeigende Ampel missachtet. Dieser wird bei der Kollision verletzt und kommt mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

