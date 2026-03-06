Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Körperverletzung (06.03.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Arminstraße hat sich am Freitag, gegen Mitternacht, ein 31-Jähriger nach einem Übergriff mit einem Messer Verletzungen zugezogen. Während eines Streits zog sein unbekanntes Gegenüber ein Messer und verletzte den jungen Mann an mehrere Stellen durch Stiche. Dadurch verletzte er sich glücklicherweise nicht schwer. Der Täter flüchtete nach der Tat. Er soll männlich, etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem blauen Basecap, einer schwarze Daunenjacke sowie eine schwarzen Jogginghose. Nach ihm sucht nun die Polizei in Schwenningen und nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegen.

