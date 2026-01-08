Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falscher Microsoft-Support: Betrüger buchen Geld vom Konto einer Seniorin ab

Krefeld (ots)

Opfer falscher Microsoft-Mitarbeiter ist am vergangenen Dienstag (6. Januar 2026) eine 73-jährige Krefelderin geworden. Während sie an ihrem PC saß, öffnete sich auf dem Bildschirm ein Fenster, und eine Stimme teilte ihr mit, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei. Außerdem wurde die Seniorin aufgefordert, die im Fenster eingeblendete Telefonnummer anzurufen.

Am Telefon hatte eine angebliche Mitarbeiterin von Microsoft dann die Bankdaten der Krefelderin erfragt mit der Behauptung, ein russisches Wettunternehmen habe ungerechtfertigte Abbuchungen vom Konto der Seniorin vorgenommen. Danach gab sie vor, sich um die Rückbuchung zu kümmern. Später wurde die 73-Jährige misstrauisch und ging zur Filiale ihrer Bank. Dort stellte sich heraus, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Auf ihrem Konto fehlte ein vierstelliger Betrag. Am Mittwoch wandte sie sich an die Polizei.

Hinweis für Journalisten: Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ [polizei-beratung.de]

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell