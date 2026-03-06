Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Konstanz, B33, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs (05.03.2026)

Singen, Konstanz, B33 (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend betrunken von Singen nach Konstanz gefahren. Gegen 18 Uhr war der 73-jährige VW-Fahrer auf der B33 unterwegs. Dort touchierte er kurz vor der Abfahrt nach Steißlingen einen auf der rechten Spur fahrenden Mercedes eines 34-Jährigen. Ohne anzuhalten und sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er seinen Weg jedoch in Schlangenlinien fahrend in Richtung Konstanz fort. Der 34-Jährige verständigte infolgedessen die Polizei und "verfolgte" den Unfallflüchtigen bis in die Max-Stromeyer-Straße, wo er schließlich durch Beamte des Reviers Konstanz angehalten und kontrolliert werden konnte. Ein Alkoholtest bei dem 73-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme.

