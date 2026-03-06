PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Konstanz, B33, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs (05.03.2026)

Singen, Konstanz, B33 (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend betrunken von Singen nach Konstanz gefahren. Gegen 18 Uhr war der 73-jährige VW-Fahrer auf der B33 unterwegs. Dort touchierte er kurz vor der Abfahrt nach Steißlingen einen auf der rechten Spur fahrenden Mercedes eines 34-Jährigen. Ohne anzuhalten und sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er seinen Weg jedoch in Schlangenlinien fahrend in Richtung Konstanz fort. Der 34-Jährige verständigte infolgedessen die Polizei und "verfolgte" den Unfallflüchtigen bis in die Max-Stromeyer-Straße, wo er schließlich durch Beamte des Reviers Konstanz angehalten und kontrolliert werden konnte. Ein Alkoholtest bei dem 73-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren