POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mobilen Blitzer in der Jahnstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (27./28.02.2026)

Singen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende den mobilen Blitzer an der Jahnstraße erheblich beschädigt. Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag schlugen die unbekannten Randalierer die Scheiben des Geräts ein und verursachten dadurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

