Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hangenstraße - 16-Jährige schwer verletzt (05.03.2026)

Trossingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Jugendliche bei einem Unfall auf der Hangenstraße am Donnerstagnachmittag. Gegen 17 Uhr überquerte die 16-Jährige auf Höhe der Hausnummer 89 die Straße. Dabei erfasste sie eine 18-jährige BMW-Fahrerin. Die Jugendliche prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe und fiel anschließend zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die schwer Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

