POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hangenstraße - 16-Jährige schwer verletzt (05.03.2026)
Trossingen (ots)
Schwere Verletzungen erlitten hat eine Jugendliche bei einem Unfall auf der Hangenstraße am Donnerstagnachmittag. Gegen 17 Uhr überquerte die 16-Jährige auf Höhe der Hausnummer 89 die Straße. Dabei erfasste sie eine 18-jährige BMW-Fahrerin. Die Jugendliche prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe und fiel anschließend zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die schwer Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell