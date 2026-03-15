Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Christian-Füchsel-Straße in Ilmenau ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde durch den 26-jährigen Besitzer ordnungsgemäß an einen Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter haben das Schloss auf unbekannte Weise durchtrennt und das Fahrrad so entwenden können. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0064810/2026 zu melden. (dl)

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